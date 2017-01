Megaproductie door speedlaboratorium Baarle

BAARLE-NASSAU - In het drugslaboratorium dat donderdag werd ontdekt in Baarle-Nassau is ruim 10.500 liter drugsafval gevonden. De politie spreekt daarom van een megalab. Een woordvoerder maakte maandag bekend dat er in de afgelopen maanden zeker 4000 kilo pure (onversneden) amfetamine is geproduceerd. Het gaat om een gigantische hoeveelheid die 400 miljoen lijntjes speed oplevert, aldus de politie.

Door ANP - 23-1-2017, 14:22 (Update 23-1-2017, 14:40)

De verdachte 42-jarige eigenaar van de boerenschuur waar de drugsfabriek was gevestigd, zit nog vast en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Drugsproductie is de belangrijkste beschuldiging tegen hem. De politie gaat uit van meer betrokkenen en is nog op zoek naar andere verdachten.

Het drugslaboratorium werd gevonden omdat het drugsafval direct op het riool werd geloosd. Door de vervuiling van het rioolwater werkte de de waterzuiveringsinstallatie van het waterschap in Baarle-Nassau niet meer. Het spoor leidde naar de loods in het buitengebied van het Brabantse dorp.

De politie kan nog niet zeggen of er een verband is met een nagenoeg identieke situatie in april toen het rioolwater in Baarle-Nassau ook vervuild was door drugsafval.