ANP Nederlander gepakt met 2 kilo wiet in koffer

BRUSSEL - Een 54-jarige Nederlander is opgepakt op het vliegveld van Brussel omdat hij ruim 2 kilo wiet in een dubbele bodem van zijn koffer had verstopt. De man wilde zaterdag met de softdrugs via Madrid naar Bolivia reizen.

Door ANP - 23-1-2017, 13:27 (Update 23-1-2017, 13:27)

Een rechter heeft de man formeel laten aanhouden voor het bezit en de invoer van verdovende middelen, liet het Openbaar Ministerie maandag weten.