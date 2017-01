Volkert van der G. aanwezig bij rechtszitting

ANP Volkert van der G. aanwezig bij rechtszitting

AMSTERDAM - Met een vertraging van bijna een week is maandag toch de zaak tegen Volkert van der G. begonnen in de rechtbank in Amsterdam. De moordenaar van Pim Fortuyn is daarbij zelf ook aanwezig. Het Openbaar Ministerie wil dat hij weer de gevangenis in gaat, omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating zou hebben geschonden.

Door ANP - 23-1-2017, 10:23 (Update 23-1-2017, 10:23)

De rechtbank hield die zaak afgelopen dinsdag aan omdat Van der G. wegens een stroomstoring en een verstoorde treinenloop niet tijdig in Amsterdam zou hebben kunnen komen. Volgens de rechtbank is zijn aanwezigheid cruciaal bij de behandeling van het verzoek.

Van der G. kreeg voor de moord op Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd. In mei 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Zijn medewerking aan het reclasseringstoezicht zou ,,ontoereikend en niet-constructief'' zijn.