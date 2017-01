Meer bezoekers Amsterdam Light Festival

AMSTERDAM - De organisatie van het Amsterdam Light Festival is tevreden over het verloop van de vijfde editie, die zondagavond werd afgesloten. Het lichtkunstspektakel trok vanaf 1 december 900.000 bezoekers, 50.000 meer dan vorig jaar. ,,Het was een mooi festival met een grote diversiteit aan kunstwerken", aldus een woordvoerster.

Door ANP - 22-1-2017, 21:54 (Update 22-1-2017, 21:54)

Er was een vaarroute, Water Colors genaamd, die langs twintig lichtkunstwerken in de binnenstad voerde. De wandelroute Illuminade leidde de loper langs achttien kunstwerken in de Weesper- en Plantagebuurt. ,,De populairste kunstwerken waren die waar je doorheen of onderdoor kon varen, zoals het fonteinkunstwerk Arco in het Oosterdok," vertelt de woordvoerster. Ook The Lace viel in de smaak, een zwevend, 10 meter breed beeld dat een interpretatie gaf van een Noord-Hollandse kanten muts.

Intussen is het werk voor het volgende Amsterdam Light Festival alweer in volle gang. Tot eind deze maand kunnen kunstenaars voorstellen indienen voor deelname. De zesde editie is van 30 november tot 21 januari 2018.

Het festival is opgezet om een podium te bieden aan lichtkunst en om die relatief jonge vorm van kunst bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. De meeste werken die er te zien waren, zijn speciaal voor het Amsterdam Light Festival ontworpen.