ANP Verdachte steekpartij bioscoop rookte joint

DEN HAAG - De verdachte van de steekpartij die zaterdagavond laat in een Haagse bioscoop plaatshad, had een joint gerookt. Een aantal bezoekers had aan het begin van de film aan de man gevraagd de joint uit te maken. Een halfuur later haalde de 23-jarige Amsterdammer echter plotseling uit naar de vrouw naast hem en stak haar in een arm, meldde de politie zondag.

Door ANP - 22-1-2017, 13:41 (Update 22-1-2017, 13:41)

Een andere man schoot te hulp waardoor de 20-jarige Haagse vrouw de zaal van Pathé Cinema aan het Spui kon verlaten. Een medewerker ving haar op.

De Amsterdammer werd intussen onder controle gehouden door twee bezoekers en overgedragen aan de beveiliging. De politie nam de Amsterdammer uiteindelijk mee naar het bureau. Hij zit nog vast. Ambulancemedewerkers hebben de Haagse ter plaatse aan haar verwondingen behandeld.