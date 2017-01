Peiling: kiezers geloven Rutte niet over PVV

DEN HAAG - Veel mensen denken dat VVD-leider Mark Rutte na de Tweede Kamerverkiezingen toch met de PVV in zee gaat als hem dat goed uitkomt. Uit de peiling van Maurice de Hond blijkt zondag dat 71 procent van de ondervraagde personen dit denkt.

Door ANP - 22-1-2017, 10:14 (Update 22-1-2017, 10:14)

Rutte zei afgelopen week juist dat de kans dat de VVD na de verkiezingen van 15 maart gaat regeren met de PVV nul is, ook niet in een gedoogconstructie zoals in het eerste kabinet-Rutte. De PVV zat toen niet in het VVD-CDA-kabinet maar steunde dat wel. Volgens De Hond geeft bijna de helft van de VVD-kiezers aan dat de VVD wel met de PVV moet gaan regeren als die partij de grootste zou worden.

In de peiling veranderde weinig. De PVV is nog steeds de grootste met 33 zetels, maar wel met een zetel minder dan verleden week. De VVD volgt met 24 zetels, een meer dan een week eerder.