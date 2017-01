A2-tunnel Maastricht weer open na storing

ANP A2-tunnel Maastricht weer open na storing

MAASTRICHT - De verkeerstunnel in de A2 in Maastricht is zaterdagmiddag in zuidelijke richting gesloten geweest. Rond 19.45 uur ging de Koning Willem-Alexandertunnel weer open.

Door ANP - 21-1-2017, 17:44 (Update 21-1-2017, 20:30)

In de ochtend was er een technische storing ontstaan waardoor het omroepsysteem niet meer werkte. Kort nadat de problemen waren verholpen reed een auto tegen de nog neergelaten slagboom. De slagboom moet eerst worden gerepareerd voordat het verkeer weer richting Luik kon rijden.

Het verkeer richting noorden heeft geen last gehad van de problemen.

De tunnel werd op 16 december geopend. Het is de eerste verkeerstunnel in Nederland met twee boven elkaar geplaatste tunnelbuizen.