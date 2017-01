Wilders ziet 'patriottische lente' in Europa

KOBLENZ - Het wordt een ,,patriottische lente" in Europa waarbij populistische partijen de macht overnemen tijdens een ,,democratische en geweldloze politieke revolutie in Europa". Dat zei PVV-leider Geert Wilders zaterdag op een bijeenkomst in het Duitse Koblenz van Europese populistische partijen.

Door ANP - 21-1-2017, 13:15 (Update 21-1-2017, 13:15)

De verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump was slechts het begin, aldus Wilders. Er zijn dit jaar verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. ,,De mensen zullen dan het juk van de politieke correctheid afwerpen", aldus de PVV-voorman.

Hij keerde zich net als andere sprekers tegen de Europese Unie en massa-immigratie. Op de bijeenkomst spreken onder anderen ook Marine Le Pen van het Franse Front National en Frauke Petry van de Duitse Alternative für Deutschland.