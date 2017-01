OM in beroep tegen straffen Willem II-fans

BREDA - Het Openbaar Ministerie (OM) vindt de straffen voor vier supporters van de Tilburgse eredivisieclub Willem II wegens mishandeling van Feyenoordaanhangers ,,bijzonder laag''. Daarom heeft het OM vrijdag beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank in Breda eerder deze maand.

Door ANP - 20-1-2017, 16:23 (Update 20-1-2017, 16:23)

Volgens het OM waren veel zwaardere straffen op hun plaats geweest voor de supporters, die op 2 oktober vorig jaar twee Feyenoord-fans mishandelden en er één over de balustrade gooiden bij de wedstrijd Willem II - Feyenoord.

De verdachten werden veroordeeld tot taak- en celstraffen. De hoofdverdachte kreeg een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd. De officier van justitie had tegen hem acht maanden geëist. Het viertal heeft ook stadionverboden gekregen.

Volgens een woordvoerster van het OM is het verschil tussen strafeis en vonnis te groot ,,en is die straf niet het signaal dat we willen afgeven naar de samenleving''.