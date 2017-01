Geen straf voor schieten op Bandidos-leden

MAASTRICHT - De 57-jarige man uit Kerkrade die bijna twee jaar geleden op leden van motorclub Bandidos schoot, is vrijgesproken van alle rechtsvervolging. Hij handelde uit noodweer, oordeelde de rechtbank Limburg vrijdag.

Door ANP - 20-1-2017, 15:22 (Update 20-1-2017, 15:22)

De man, uitbater van café Dug Out in Sittard, schoot vanuit het raam op Bandidos-leden die op 7 mei 2015 voor zijn kroeg aan het vechten waren. Drie mensen werden buiten ernstig mishandeld door de leden van de motorbende, zag de kroegeigenaar. Hij pakte een geladen pistool en schoot vervolgens richting de knokpartij.

De rechtbank oordeelde dat de man daardoor een groot risico liep, hij had mensen kunnen raken. ,,Schieten op een mensenmenigte is niet geoorloofd en had mensenlevens kunnen kosten.'' Echter: ,,De rechtbank acht aannemelijk dat de verdachte door heftige emoties was bevangen en dat hij daarom niet op een juiste wijze een waarschuwingsschot heeft gelost. Dat betekent dat de verdachte in dit geval niet kan worden verweten dat hij niet juist heeft gehandeld. Daarom ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging.''