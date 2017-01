Duikers in actie na vondst schaatsen bij wak

LEEUWARDEN - Na de vondst van een tas en een paar schaatsen zijn hulpdiensten in Friesland een grote zoekactie begonnen. De brandweer heeft onder meer duikers ingezet om een vaart in de polder ten oosten van Leeuwarden te doorzoeken.

Door ANP - 20-1-2017, 12:14 (Update 20-1-2017, 12:14)

Volgens de hulpdiensten lagen de schaatsen van maat 37 dichtbij een wak. De politie heeft mensen die ze herkennen opgeroepen zich te melden. Het is nog niet duidelijk of iemand door het ijs is gezakt, of zijn schaatsen bijvoorbeeld is vergeten.