'Bocuse d'Or: Champions League van het koken'

ANP 'Bocuse d'Or: Champions League van het koken'

WOLVEGA - Chef-kok Jan Smink reist zondag met zijn team naar het Franse Lyon voor de wereldfinale van de prestigieuze Bocuse d'Or. Deze wedstrijd wordt wel de Olympische Spelen voor topkoks genoemd. ,,Of de Champions League van het koken'', zegt Smink, die de afgelopen tijd bijna aan niks anders meer denkt dan aan de gerechten die hij moet presenteren.

Door ANP - 20-1-2017, 8:43 (Update 20-1-2017, 8:43)

De 28-jarige chef-kok, die onder meer werkt bij sterrenrestaurant De Librije in Zwolle, moet dinsdag samen met zijn commis, Frans voor assistent, Sander Verhaaf en coach Lars Aukema in vijf uur en 35 minuten de klus klaren. ,,Je mag twee minuten over tijd zijn, maar ben je later dan kun je naar huis.'' Voor het eerst maken de deelnemers een veganistisch gerecht, waarvoor ze de meeste producten een dag van tevoren op de markt moeten kopen. Vervolgens volgt een Bresse-kip met rivierkreeft, een klassieker van de initiatiefnemer van de tweejaarlijkse wedstrijd, de negentigjarige Franse chef-kok Paul Bocuse.

Smink heeft alle losse items van de gerechten de afgelopen tijd wel honderd keer gemaakt in de speciaal gebouwde wedstrijdkeuken in Wolvega. ,,Er zijn denk ik wel tweehonderd Bresse-kippen doorheen gegaan. Ik denk echt zo vaak aan die kip en ben dan ook wel blij als het voorbij is. Dan kan ik weer aan mijn vrouw denken'', grapt hij. Die vrouw heeft het overigens al eerder moeten ontgelden, want vanwege zijn deelname twee jaar geleden werd hun huwelijk zelfs een jaar uitgesteld.

Concurrentie

In de wereldfinale van de dertigste editie van de Bocuse d'Or strijden 24 landen tegen elkaar. De zevende plek is de hoogste score van Nederland ooit. Hoewel de concurrentie van met name Zweden, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk en Amerika groot is, hoopt Smink op een plek in de top 10. Volgens hem is het lastig opboksen tegen dit soort landen, aangezien daar veel geld en tijd wordt gestoken in de training van de teams. ,,Dan heb je het over budgetten van 2 tot 3 miljoen euro en trainen ze twee jaar lang vijf dagen in de week.'' Nederland is zover nog niet. ,,We hebben al onze vrije dagen erin gestopt, maar het verschil is groot. Al kán het een keer gebeuren dat we winnen. Dan moet wel alles kloppen.''

Ondanks het vele oefenen weet de chef-kok dat er nog van alles kan misgaan. ,,Twee jaar geleden bij de wereldfinale kreeg de commis vijf dagen voordat we gingen een oven op zijn hand, waardoor al zijn vingers waren gebroken of gescheurd. We hadden anderhalf jaar samen getraind. Toen hebben al die informatie in een paar dagen tijd in een vervanger gepropt en werden we toch nog negende.''