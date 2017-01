Madurodam breidt uit met overdekte paviljoens

ANP Madurodam breidt uit met overdekte paviljoens

DEN HAAG - Attractiepark Madurodam gaat uitbreiden. Het park dat Nederland in het klein toont wil met overdekte paviljoens bijvoorbeeld minder afhankelijk worden van het weer. Daar is wel extra ruimte voor nodig, wat ten koste gaat van bosgebied.

Door ANP - 20-1-2017, 7:57 (Update 20-1-2017, 7:57)

In de uiteindelijke plannen die het in 1952 geopende Madurodam aan de gemeente Den Haag heeft gepresenteerd, wordt een stuk minder natuur opgeofferd dan het park eerst voor ogen had: 0,7 hectare. In een eerste uitbreidingsplan dacht de directie nog 4,5 hectare nodig te hebben, maar daar was veel kritiek op.

,,Als geen ander realiseren wij ons dat mensen zeer gesteld zijn op bos en groen'', aldus directeur Joris van Dijk vrijdag. Hij erkent dat het plan ,,nog steeds iets vraagt van de stad en de politiek'', maar stelt daar ,,een toekomstbestendig Madurodam'' tegenover.

In het themapark zelf komen meer bomen en ander groen. De nieuwe paviljoens worden tussen 2020 en 2030 gebouwd.