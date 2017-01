Vrachtwagenchauffeur komt om bij ongeval A13

DELFT - Door een ongeluk donderdagochtend met een vrachtwagen op de A13 ter hoogte van Delft-Noord is de chauffeur omgekomen. Het slachtoffer is een 55-jarige man uit Sliedrecht, meldt de politie. De vrachtwagencombinatie met daarop een rupsvoertuig kwam door nog onbekende oorzaak in de berm en kantelde.

Door ANP - 19-1-2017, 13:39 (Update 19-1-2017, 13:39)

Het ongeval heeft tot veel verkeersoverlast geleid. Twee rijstroken werden afgesloten, waardoor in de ochtendspits een lange file ontstond op de A13 vanuit Rotterdam richting Den Haag. Op de alternatieve route via de A4 vanaf het Kethelplein liep het ook vol.

De bergingswerkzaamheden zullen naar verwachting rond 16.30 uur gereed zijn. Tot die tijd is omrijden via de A4 de beste optie.