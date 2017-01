Burger verdachte in zaak dodelijke aanhouding

MAASTRICHT - De politie verdenkt een 28-jarige man uit de regio Maastricht van dood door schuld bij de arrestatie met dodelijke afloop van de Macedoniër Bekim Hasani op 18 december vorig jaar. De 28-jarige zou een agent, een politieman in burger en een marechaussee te hulp zijn geschoten bij het overmeesteren van Hasani in een Maastrichts winkelcentrum, bevestigde advocaat Peer Szymkowiak donderdag berichtgeving in de Limburgse kranten.

Door ANP - 19-1-2017, 10:48 (Update 19-1-2017, 10:48)

Ook andere voorbijgangers raakten bij de worsteling betrokken. Volgens Szymkowiak heeft zijn cliënt zich dinsdag vrijwillig bij de politie gemeld. Hij is niet aangehouden.

Het Openbaar Ministerie doet hierover geen mededelingen.

De Macedoniër ging volgens de advocaat door het lint toen een marechaussee hem om diens papieren vroeg. Bij de worsteling die volgde kwam de man om het leven.

De politie ontkent schuldig te zijn aan de dood van de Macedoniër. De verwarde man was net vrijgelaten na zijn vrouw bedreigd te hebben.