Boekenbal verhuist naar Paradiso

AMSTERDAM - Het Boekenbal, de opening van de jaarlijkse Boekenweek, is dit jaar op vrijdagavond 24 maart in Paradiso in Amsterdam en niet zoals meestal in de hoofdstedelijke Stadsschouwburg. Paradiso wordt omgedoopt in 'Hof van Eden', want de Boekenweek van 2017 staat in het teken van verleiding en verboden vruchten.

Door ANP - 18-1-2017, 12:13 (Update 18-1-2017, 12:13)

Eén van de redenen om niet de Staddschouwburg te gebruiken is het thema zelf, aldus directeur Eppo van Nispen van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB): ,,We wilden zelf een verboden vrucht plukken en door het Boekenbal in Paradiso te laten plaatsvinden, een voormalige kerk en voormalig krakersbolwerk van hippies, doen we dat. De verleiding van al het ondeugende dat daar plaatsvond konden we niet weerstaan!..”

Vorig jaar stak al het bericht de kop op dat er voor een andere locatie zou worden gekozen, niet alleen om het thema, maar ook omdat de datum van het Boekenbal werd gewijzigd naar een dag waarop de schouwburg al vol zat. Voor een datumwijziging zou zijn gekozen om niet te dicht op de verkiezingen voor de Tweede Kamer te zitten.

De Boekenweek duurt tot en met 2 april. Het Boekenweekgeschenk wordt geschreven door Herman Koch.