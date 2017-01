50Plus woedend over 'boycot' door Noorden

ANP 50Plus woedend over 'boycot' door Noorden

DEN HAAG - 50Plus is woedend over de weigering van de noordelijke provincies lijsttrekker Henk Krol uit te nodigen voor een verkiezingsdebat. Voorzitter Jan Nagel spreekt van een boycot. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar is zich echter van geen kwaad bewust.

Door ANP - 18-1-2017, 11:17 (Update 18-1-2017, 11:53)

Tichelaar, die spreekt namens het samenwerkingsverband van Drenthe, Groningen en Friesland (SNN) dat het debat organiseert, wijst Nagel erop dat er is besloten de acht grootste partijen in de Tweede Kamer te vragen. 50Plus hoort daar niet bij, ook al is het in meerdere van de jongste peilingen opgeklommen tot een achtste of een nog hogere plaats. Nagel verdenkt Tichelaar ervan dat hij bij de uitnodigingen vooral de belangen van zijn eigen PvdA op het oog heeft gehad.

De regionale omroepen, die samenwerkten met het SNN, trekken uit onvrede over de opzet van het verkiezingsdebat de handen ervan af. RTV Drenthe, RTV Noord en Omrôp Fryslân willen niet de journalistieke verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van het debat nu 50Plus niet aanschuift.

Peilingen

,,Het redactieteam wilde 50Plus erbij, omdat de PVV niet op de uitnodiging was ingegaan om mee te doen en 50Plus het goed doet in de peilingen'', aldus hoofdredacteur Mischa van den Berg van RTV Noord. ,,We willen ook laten horen wat er leeft in de samenleving en kwesties als vluchtelingen en asielbeleid behandelen.''

De regionale omroepen zenden het debat nog wel uit. ,,De afspraak hierover stond al. We beschouwen het nu meer als een evenement. Die zenden we wel vaker uit'', aldus Van den Berg.