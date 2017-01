Bestuur Tilburgse kerk vangt bot bij politie

TILBURG - Het bestuur van de Sint Jozefkerk in Tilburg is dinsdag vergeefs bij de politie geweest om aangifte te doen omdat in de kerk stiekem een pornofilmpje was opgenomen. De officier van justitie heeft weinig vertrouwen in de kansen van een aangifte en oordeelt dat een civiele zaak tegen de makers het kerkbestuur vermoedelijk meer mogelijkheden biedt.

Door ANP - 18-1-2017, 9:37 (Update 18-1-2017, 9:37)

De kerk en het biechthokje waren het decor voor een pikante film die werd gepubliceerd op de zender van pornoactrice Kim Holland. De ontdekking veroorzaakte verontwaardiging bij de pastoor, de parochianen en het bisdom. De bisdomstaf adviseerde het kerkbestuur om aangifte te doen.

Een politiewoordvoerder legde woensdag uit dat godslastering sinds twee jaar niet meer strafbaar is. Huisvredebreuk en belediging zijn lastig te bewijzen. ,,Een aangifte is niet kansloos maar de officier van justitie denkt dat een civiele zaak tegen de betrokkenen wegens een onrechtmatige daad kansrijker is’’, laat de politie weten.

Vicevoorzitter Harrie de Swart van het kerkbestuur verliet verbaasd het politiebureau en gaat in overleg met de rest van het kerkbestuur, het bisdom en een jurist over de vervolgstappen, vertelde hij woensdag.