ANP Koenders: goed dat May brexit schetst

DEN HAAG - Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken juicht het toe dat de Britse premier Theresa May dinsdag heeft aangekondigd hoe zij het vertrek van de Britten uit de Europese Unie voor zich ziet.

Door ANP - 17-1-2017, 18:26 (Update 17-1-2017, 18:26)

,,Goed dat premier May de allereerste contouren heeft geschetst van de brexit en dat het Verenigd Koninkrijk een goede en constructieve relatie met de Europese Unie wil. Die wens delen wij'', aldus Koenders.

,,Nu komt het er op aan daarnaar te handelen. De Europese Unie is klaar om de onderhandelingen te beginnen zodra het Verenigd Koninkrijk dat ook is''. Nederland zal daarbij uiteraard scherp de eigen belangen in het oog houden, zegt Koenders.

May zei dinsdag onder meer dat haar land zal vertrekken uit de Europese interne markt. In plaats daarvan moet er een nieuw vrijhandelsakkoord met de EU worden gesloten.