ANP VVD loopt achterstand op PVV in

DEN HAAG - De grote voorsprong die de PVV in de peilingen had op de VVD is verdwenen in de meest recente peiling van Kantar Public (het oude TNS NIPO). De partij van Geert Wilders zou nu op dertig zetels uitkomen, tegenover 29 voor de VVD. In de vorige peiling van Kantar, die in december werd uitgevoerd, had de PVV nog een enorme voorsprong op de VVD: 36 zetels tegenover 23.

Door ANP - 17-1-2017, 18:05 (Update 17-1-2017, 18:05)

Volgens de onderzoekers van Kantar is de leegloop van de VVD naar de PVV gestopt. Vorige maand gaf 17 procent van de VVD-kiezers aan een stem op Wilders te overwegen, nu is dat nog 8 procent.

De overige partijen volgen op ruime afstand in de peiling die dinsdag werd gepubliceerd. Het CDA groeit ten opzichte van de laatste peiling drie zetels, naar een totaal van zestien. D66 (15), GroenLinks (14), SP (13) en de Partij van de Arbeid (12) volgen op de voet.