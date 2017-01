Eis: tot tien jaar cel voor dood Sjeddy

HAARLEM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Haarlem celstraffen tot tien jaar geëist tegen de drie verdachten van het geweldincident in de nieuwjaarsnacht van 2016, waarbij Haarlemmer Sjeddy Ibrahim (22) om het leven kwam. Twee van zijn vrienden raakten bij de straatruzie gewond.

De 25-jarige Ricardo L. uit Haarlem hoorde wegens doodslag de hoogste straf tegen zich eisen. Volgens de twee officieren van justitie in de zaak was hij degene die Sjeddy de bewuste nacht de fatale steek toebracht. Daarnaast verwondde hij in de ogen van de aanklagers samen met de tweede verdachte, Layminda van Z. (21), de twee anderen met een mes. Van Z. verdwijnt wat het OM betreft vijf jaar achter de tralies.

Roxanne O. (22), de derde verdachte, hoorde vanwege haar betrokkenheid bij het conflict negen maanden cel tegen zich eisen, waarvan vier maanden voorwaardelijk.