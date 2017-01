NS: hele dag hinder rond Amsterdam

AMSTERDAM - Treinreizigers moeten volgens de NS de hele dag nog rekening houden met problemen rond Amsterdam. Het kost veel tijd om de treinen na de stroomstoring weer te laten rijden.

Door ANP - 17-1-2017, 10:28 (Update 17-1-2017, 10:28)

,,Op Centraal Station rijden treinen nu mondjesmaat. Maar veel treinen staan niet op de goede plek of er is geen conducteur. De stroom is ook nog niet goed genoeg om de wissels op de juiste manier te bedienen'', zei een woordvoerder van het spoorbedrijf.

De NS adviseert de mensen daarom nog steeds om de reis naar Amsterdam, Schiphol en Utrecht als het mogelijk is uit te stellen. Mensen die wel met de trein gaan, moeten de informatie over de dienstregeling goed in de gaten houden.