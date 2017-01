Minder donoren na overlijden

LEIDEN - Het aantal mensen dat na overlijden organen of weefsel heeft afgestaan voor transplantatie is vorig jaar gedaald. In totaal ging het om 235 mensen, dertig minder vergeleken met het voorgaande jaar. Dat maakte de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) maandag bekend.

Door ANP - 16-1-2017, 16:30 (Update 16-1-2017, 16:38)

Volgens NTS waren er in 2016 veel minder overledenen medisch geschikt om organen af te staan voor transplantatie. Van de 7684 overledenen in Nederlandse ziekenhuizen waren er slechts 883 geschikt om te doneren. In 2015 waren dat nog 970 van 7833 overledenen.

Ook gaven nabestaanden vaker geen toestemming voor donatie. Opvallend is volgens de stichting dat nabestaanden ook vaker een donatie tegenhielden terwijl de overledene met toestemming in het donorregister stond.

Het aantal niertransplantaties met een nier van een levende donor is vorig jaar wel flink gestegen, met 11 procent tot 574.