Rode Kruis: Nederlanders negeren kou

DEN HAAG - Nederlanders zijn vaak slecht voorbereid op vrieskou. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis. Door de slechte voorbereiding lopen mensen een groter risico op ongelukken of onderkoeling.

Door ANP - 16-1-2017, 6:10 (Update 16-1-2017, 6:10)

Zo heeft bijna de helft van de Nederlanders geen strooizout in de kast staan en een grote groep loopt kans in een file onderkoeld te raken. Bijna de helft neemt bij een gevoelstemperatuur van min 20 graden Celsius geen deken mee in de auto. Meer dan driekwart van de automobilisten heeft geen eten bij zich en 60 procent vertrekt zonder drinken.

Ook gaan veel Nederlanders in de vrieskou lopend naar hun bestemming, vooral voor werk, om kinderen op te halen of boodschappen te doen. Vooral voor kwetsbare groepen als ouderen en mensen met een fysieke beperking is kou een groot risico. Hun lichaam blijft minder lang warm omdat het moeizamer beweegt.

Het Rode Kruis adviseert mensen goed voorbereid op pad te gaan en geeft tips via de website en sociale media. Automobilisten doen er goed aan voldoende brandstof te tanken om lange files te kunnen overbruggen. Wie onderweg in de problemen komt, kan de Rode Kruis-app raadplegen.