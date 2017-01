Heerlen herdenkt scholier met tocht en woorde

HEERLEN - Een grote menigte is zondagavond in Heerlen bijeengekomen om Tharukshan Selvam te herdenken. De vijftienjarige jongen pleegde vorige week zelfmoord. Volgens zijn familie zag hij het leven niet meer zitten, omdat hij slachtoffer was van ernstige pesterijen.

Door ANP - 15-1-2017, 19:23 (Update 15-1-2017, 19:56)

Om 19.00 uur verzamelden vele honderden belangstellenden zich bij een gemeenschapscentrum in de Limburgse stad voor een tocht. Nabestaanden van de scholier, vertegenwoordigers van zijn school en burgemeester Ralf Krewinkel zijn onder de deelnemers. Voorafgaand aan de tocht hielden vrienden en bekenden van Tharuksan toespraken om hem te herdenken.

Eerst was het plan om er een 'herrietocht' van te maken. ,,Want pesten mag niet stilgehouden worden'', lichtte een initiatiefneemster toe. Maar op verzoek van de familie van de jongen werd besloten tijdens de tocht stil te blijven. Het lawaai werd beperkt tot één kort moment.

De regionale zender L1 zond de herdenking live uit.