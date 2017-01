Meisje (11) overleden door aangestoken brand

AMERSFOORT - Een 11-jarig meisje uit Amersfoort is zondagmiddag overleden aan de verwondingen die ze opliep door een woningbrand. De politie gaat ervan uit dat het vuur in de nacht van vrijdag op zaterdag door iemand is aangestoken. Een team van rechercheurs met uiteenlopende specialismen onderzoekt de zaak.

Door ANP - 15-1-2017, 18:33 (Update 15-1-2017, 18:33)

Er is nog niemand opgepakt voor brandstichting. De brand in de woning aan de Gounodstraat brak even voor 04.00 uur 's nachts uit. Het meisje werd binnen gevonden en naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. Ze bleek niet meer te redden.

De politie hoopt dat getuigen informatie delen, waaronder ook mogelijk beeldmateriaal van de brand.