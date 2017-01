Kwart van hoeveelheid strooizout op

ANP Kwart van hoeveelheid strooizout op

DEN HAAG - Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben dit weekend al ruim acht miljoen kilo zout gestrooid in de strijd tegen gladheid. In totaal is er sinds oktober 45 miljoen kilo gestrooid, aldus een woordvoerder. Daarmee is bijna een kwart van de wintervoorraad (200 miljoen kilo) opgemaakt.

Door ANP - 15-1-2017, 14:10 (Update 15-1-2017, 14:12)

Ondanks de inzet van verschillende strooiploegen, gebeurden er zaterdagavond en zondagochtend op de snelwegen verschillende ongelukken. Een totaalbeeld heeft Rijkswaterstaat niet, omdat bij blikschade de medewerkers niet altijd op pad worden gestuurd. ,,Wij hebben sinds zondagochtend vijf meldingen binnen gehad, maar er komen ook meldingen bij de politie en verzekeraars binnen.''

De Verkeersinformatiedienst registreerde tussen 6.30 uur en 11.00 uur zondagochtend dertien ongelukken, zowel op provinciale wegen als op de snelwegen. ,,Het gaat dan om ongelukken waarbij de politie wordt ingeschakeld. Tussen half tien en elf uur 's ochtends liep het echt storm, met name op de provinciale wegen. Voor half tien was het ook al glad, maar op zondag gaan mensen later de weg op." Vanwege het beperkte verkeersaanbod hebben de meeste ongevallen niet tot files geleid.

Tot 11.00 uur zondagochtend was code geel van kracht in het hele land. Vanaf 18.00 uur geldt opnieuw dezelfde waarschuwing. De Verkeersinformatiedienst verwacht daarom dat het aantal ongevallen dan weer verder oploopt.