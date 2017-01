Rutte: SP had zichzelf al uitgesloten

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is naar eigen zeggen wat verbaasd dat de SP zaterdag heeft uitgesloten in een kabinet te stappen met de VVD. ,,Ik dacht dat de SP zichzelf al had uitgesloten'', aldus Rutte zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Door ANP - 15-1-2017, 13:05 (Update 15-1-2017, 13:05)

VVD-leider Rutte herinnerde aan een toezegging van SP-leider Emile Roemer dat hij niet in een kabinet gaat zitten dat de marktwerking in de zorg niet afschaft. Roemer had dat in augustus gezegd in een gesprek over het SP-plan om een Nationaal ZorgFonds in te stellen om van de marktwerking en het eigen risico in de zorg af te komen.

De meeste partijen in de Tweede Kamer steunen dat SP-voorstel niet. Zij missen onder meer financiële onderbouwing van de plannen. Rutte noemde de zorgplannen van de SP zondag ,,warrig''.