Klaver sluit VVD niet uit, PVV wel

DEN HAAG - GroenLinks-leider Jesse Klaver sluit niet uit dat hij in een coalitie stapt met de VVD na de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Maar dat is wel erg onwaarschijnlijk, omdat de standpunten van de partijen erg ver uit elkaar liggen. ,,Ik sluit niemand uit, behalve de PVV'', aldus Klaver in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

Door ANP - 15-1-2017, 11:23 (Update 15-1-2017, 11:23)

Hoewel hij het met veel zaken niet eens is, noemde hij het een compliment waard dat het kabinet van premier en VVD-leider Mark Rutte de rit heeft uitgezeten. Klaver zei vrijdag bij een campagnebijeenkomst in Nijmegen dat hij zelf ook premier wil worden. Bij WNL Op Zondag benadrukte hij dat die ambitie serieus is.

Hij erkent dat het ongebruikelijk is voor een leider van GroenLinks om premier te willen worden, maar zei dat er aan hem wel meer ongebruikelijk is. Zo had de nu pas 30-jarige Klaver naar eigen zeggen ook niet kunnen denken dat hij al op jonge leeftijd leider van GroenLinks zou zijn.