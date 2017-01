SP sluit de rijen op partijcongres

TILBURG - Een verenigd front vormen in de aanloop naar de verkiezingen in maart, dat was de boodschap tijdens het SP-congres in Tilburg zaterdag.

Door ANP - 14-1-2017, 18:15 (Update 14-1-2017, 18:18)

Enkele SP'ers deden vorige maand in het AD anoniem hun beklag over het leiderschap van Emile Roemer. ,,Roemer kan geen fractie leiden, laat staan Nederland’’, zei een van de klagers. De kritiek uit de normaal zo gesloten gelederen leidde tot spoedberaad binnen de fractie. Maar in Tilburg was van een crisissfeer geen sprake.

Een van de weinige tekenen van verdeeldheid kwam tijdens de presentatie van de kandidatenlijst. Voor plek negen was naast Bart van Kent, die was voorgedragen door het partijbestuur, ook Leo de Kleijn verkiesbaar, de voorzitter van de Rotterdamse SP-fractie. De Kleijn had zich gedistantieerd van de kritiek op Roemer, maar vindt wel dat de partij niet zichtbaar genoeg is en te weinig aandacht heeft voor andere onderwerpen dan zorg.

Teamspeler

Meerdere sprekers lieten blijken niet gediend te zijn van De Kleijns poging een plek in de top tien te veroveren. ,,We hebben geen behoefte aan kandidaten met een eigen mening over de koers. Dat bepalen wij hier zelf’’, aldus Daan Brandenbarg van de Groningse afdeling.

Partijvoorzitter Ron Meyer zei dat het ,,zijn van een teamspeler’’ een belangrijke eis was voor potentiële kandidaten, een amper verhulde verwijzing naar De Kleijn. Voormalig SP-leider Agnes Kant noemde de actie van De Kleijn ,,ongepast’’. ,,We willen gezamenlijke ambitie, geen persoonlijke ambitie. Nooit in mijn SP-geschiedenis is het in me opgekomen een plek op te eisen.’’

De SP-leden schaarden zich uiteindelijk achter de leiding en stemden met overweldigende meerderheid voor Van Kent.

Kleur bekennen

Roemer herhaalde in zijn toespraak dat regeren met de VVD voor de SP geen optie is, een grens die hij al trok een interview dat zaterdag in het Algemeen Dagblad verscheen. ,,Vraag aan vicepremier Lodewijk Asscher hoeveel rechtse wind je vangt als je vier jaar lang in de zijspan van de VVD zit’’, zei Roemer over de kersverse leider van de PvdA. ,,Wie de neoliberale rovers wil bestrijden, hijst niet bij voorbaat de witte vlag van overgave.''

Roemer riep andere linkse partijen op samen met de SP kleur te bekennen. ,,Want Lodewijk, vier jaar lang vicepremier in dit kabinet moet toch geen pretje zijn geweest?’’