Nederlander krijgt levenslang in Engeland

BRIGHTON - Een in Afghanistan geboren Nederlander, Jamshid Piruz (35), is in Engeland veroordeeld tot een mogelijk levenslange gevangenisstraf wegens een brute aanval met een hamer op twee agenten. Britse media noemden de misdaad dit weekeinde ,,de hamer-aanval uit een horrorfilm''.

Door ANP - 14-1-2017, 10:59 (Update 14-1-2017, 10:59)

Piruz viel de agenten begin januari vorig jaar aan nadat ze hem hadden betrapt bij een inbraak. In Nederland zat hij eerder zes jaar van zijn twaalfjarige celstraf uit wegens de moord op een vrouw in Almere in 2007. Eind december 2015 ging hij naar Engeland.

De rechter in Brighton oordeelde dat Piruz niet binnen zes jaar vervroegd mag komen, omdat hij een gevaar vormt door zijn gewelddadige uitbarstingen die mogelijk fataal zijn en waarover hij geen controle heeft. De advocaat betoogde dat zijn cliënt spijt heeft en onder psychische problemen lijdt als een gevolg van de oorlog in Afghanistan. Zo zag hij als elfjarige jongen zijn ouders vermoord worden door de Taliban.