ANP Zwaargewonde door schietpartij in Foxhol

FOXHOL - In de Groningse plaats Foxhol is vrijdagavond iemand neergeschoten. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de politie vluchtten de dader of daders vermoedelijk in een auto richting Zuidlaren. Tijdens een achtervolging door de politie gebeurde er ook nog een ongeval, waarbij de politie-auto was betrokken. Er raakte niemand gewond.

Door ANP - 13-1-2017, 23:54 (Update 13-1-2017, 23:54)

De auto is later op de avond gevonden in Zuidlaren. De inzittenden zijn spoorloos.