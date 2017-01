'Nederlander gedood in Mosul’

BAGDAD - Een Nederlander IS-strijder zou vrijdag tijdens een luchtaanval op het westen van de Iraakse stad Mosul zijn gedood. Dat heeft de Iraakse militaire inlichtingendienst bekendgemaakt op de Iraakse televisiezender Iraqi News.

Door ANP - 13-1-2017, 17:28 (Update 13-1-2017, 17:28)

De Nederlander, die zichzelf Abu Omar al-Hulandi noemde, zou verantwoordelijk zijn voor de buitenlandse IS-strijders in het gebied. Hoe zijn echte naam luidt, is onbekend. Op internet circuleert wel de naam van een 24-jarige man uit Zoetermeer die de naam Abu Omar al-Hulandi zou voeren, maar het is niet duidelijk of het om dezelfde persoon gaat.

Zowel de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) als het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat zij ook geluiden hebben gehoord over een omgekomen Nederlander, maar ze kunnen niets bevestigen.

In totaal zijn zeker negentig IS-strijders onder wie veel hoge commandanten, gedood bij het bombardement.