Nieuw virus velt eerste haas

AALTEN - Voor het eerst is in Nederland een dode haas gevonden met het type virus RHDV2, het Rabbit Haemorrhagic Disease Virus. Dat meldt de website naturetoday. Het dier werd half december dood aangetroffen in het werkgebied van de Wildbeheereenheid Aalten, op de grens van de gemeenten Aalten en Winterswijk.

Door ANP - 13-1-2017, 13:06 (Update 13-1-2017, 13:06)

RHDV2 is een nieuwe variant van het RHDV, dat massale sterfte onder konijnen kan veroorzaken. In augustus van het vorig jaar werden in bijna alle provincies in Nederland dode konijnen gevonden die dit nieuwe type virus bleken te hebben.

RHDV2 werd in 2010 voor het eerst in Frankrijk vastgesteld. In januari 2015 werd het voor het eerst aangetroffen in Nederland. Het virus is niet gevaarlijk voor andere zoogdieren en dus ook niet voor mensen.