Kamp: Wilders moet niet in Torentje

DEN HAAG - Voor het premierschap is heel iemand anders nodig dan Geert Wilders. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag gezegd bij WNL.

Door ANP - 13-1-2017, 12:47 (Update 13-1-2017, 12:47)

Volgens Kamp moet je als regeringsleider kunnen samenwerken, met politieke partijen en andere landen. ,,De PVV zet zich af tegen anderen, is negatief over anderen. Dat is geen goede basis voor samenwerking'', aldus Kamp. ,,Ik denk dat er een heel ander persoon in het Torentje moet dan Geert Wilders.'' Kamp vindt dat premier Mark Rutte het de afgelopen jaren goed heeft gepresteerd en dat hij daarvoor zal worden beloond.

Wilders lijkt niet wakker te liggen van de uitlatingen van Kamp, die Den Haag na de verkiezingen na 23 jaar verlaat. ,,Vorige week noemde Kamp me niet relevant, nu ongeschikt, het is duidelijk dat de VVD erg nerveus aan het worden is'', zei de PVV-leider op Twitter.