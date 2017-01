Posbank 'levensgevaarlijk' door sneeuw

RHEDEN - Natuurgebied de Posbank in Rheden bij Arnhem is vrijdagmorgen afgesloten, omdat het volgens de gemeente ,,levensgevaarlijk'' is in het bos door een dik pak sneeuw en afgebroken takken. Het is er volgens de gemeente zeer glad, terwijl grote takken wegen en paden blokkeren.

Door ANP - 13-1-2017, 11:09 (Update 13-1-2017, 11:09)

De heuvelachtige en fotogenieke Posbank is juist bij sneeuw heel populair. De gemeente probeert vrijdag de weg naar de bossen vanuit het dorp De Steeg sneeuwvrij te maken.