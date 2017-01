Ploumen helpt vluchtelingen in Griekenland

DEN HAAG - Het kabinet stuurt hulp naar vluchtelingen die onder ,,verschrikkelijke omstandigheden'' vastzitten in kampen in winters Griekenland. De hulp zal bestaan uit onder meer dekens, slaapzakken, tenten, verwarming en matrassen, zei minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) vrijdag.

Door ANP - 13-1-2017, 11:07 (Update 13-1-2017, 11:07)

Veel vluchtelingen verblijven in tenten. Er vindt momenteel overleg plaats met de Griekse autoriteiten waar en hoeveel hulp er nodig is. Ook andere landen schieten de vluchtelingen te hulp, aldus Ploumen. Ze hoopt dat later op de dag nog de spullen naar Griekenland kunnen worden gebracht. Ze trekt er ongeveer een ton voor uit.

Het leven in het noorden van Griekenland is ontregeld door zware sneeuwval en lage temperaturen.