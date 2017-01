In Arnhem ligt 12 centimeter sneeuw

ANP In Arnhem ligt 12 centimeter sneeuw

ARNHEM - Vooral in het oosten is in de nacht van donderdag op vrijdag flink wat sneeuw gevallen. Volgens Weeronline ligt in Arnhem 12 centimeter. Maar ook uit Twente, de Achterhoek en de Veluwe komen meldingen van ruim 10 centimeter sneeuw.

Door ANP - 13-1-2017, 6:41 (Update 13-1-2017, 6:41)

Vrijdag trekken er weer winterse buien over het land, met kans op onweer. Net als het KNMI waarschuwt ook Weeronline voor zeer zware windstoten aan de kust, tot 115 kilometer per uur. Het gaat vooral eind van de middag en in de avond stormen aan de kust.