Gerdi Verbeet tegen one-issuepartijen

DEN HAAG - Ouderenpartij 50Plus zaait tweedracht tussen ouderen en jongeren. Er is een pact nodig tussen beide groepen om samen te zorgen voor een fatsoenlijke oudedagsvoorziening, zegt voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) in De Telegraaf. ,,Ik vind het heel jammer dat partijen die zich op één onderwerp richten daar zo makkelijk mee wegkomen. Ze geven geen antwoord op de veel bredere vragen waar de samenleving voor staat.''

Door ANP - 13-1-2017, 6:24 (Update 13-1-2017, 6:24)

De 65-jarige politica stelt dat de ouderenpartij problemen geïsoleerd op wil lossen. ,,Het pact moet een afspraak worden, net zoals bij het sociaal akkoord, waarin je met elkaar besluit hoe mensen voldoende inkomen hebben om te kunnen genieten van hun oude dag. Daarin spreek je ook af om dat niet doen op kosten van de komende generaties.”

Verbeet maakt zich onder meer druk over zzp'ers die na hun pensionering straks grotendeels moeten leven van de AOW. ,,De vraag is nu wat we voor elkaar over hebben. Wat we zelf kunnen doen? Maar ook: met elkaar de centjes opbrengen om te zorgen dat mensen - als het nodig is - met hulp van professionele zorg hun laatste jaren op een fatsoenlijke manier kunnen doorbrengen.”