Nachtelijke files door sneeuwval

ANP Nachtelijke files door sneeuwval

AMSTERDAM - De sneeuwval zorgt in delen van Nederland in de nacht van donderdag op vrijdag voor grote problemen op de weg. In Noord-Brabant en Gelderland is de natte sneeuw overgegaan in gewone sneeuw. Er ligt een dik pak sneeuw op de weg, aldus een woordvoerder van de Verkeersinformatiedienst (VID). Sommige wegen zijn daardoor nauwelijks begaanbaar. Er staan vrachtauto's dwars op de A2 bij Deil, de A15 bij Elst en de A59 bij Waalwijk.

Door ANP - 13-1-2017, 1:30 (Update 13-1-2017, 1:30)

De A59 is afgesloten, bergingswerkzaamheden zijn gestart. Ook de A15 is dicht, volgens de VID kan het nog lange tijd duren voordat die weg weer wordt vrijgegeven. ,,De dieseltank van de geschaarde vrachtwagen is geraakt. Er is 700 liter diesel vrijgekomen. De milieudienst moet erbij komen en de berm afgraven." Intussen staan de auto's en trucks achter het ongeluk stil in de kou.

Het onheil boven de grote rivieren valt mee, wel is de A7 bij Noord-Holland ,,spekglad.'' ,,Al valt dat sneeuwlaagje in het niets bij het sneeuwdek in Brabant.''

De zware sneeuwval breidt zich volgens Weeronline uit naar Limburg. Het sneeuwgebied verlaat pas in de vroege ochtend het oosten van het land. Helemaal droog wordt het daarna niet, want er volgen sneeuwbuien vanaf de Noordzee. In de kustgebieden gaat het flink waaien vanaf zee en daardoor ook dooien.