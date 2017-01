Asscher moest na MH17 op zoek naar vaste lijn

DEN HAAG - Vicepremier Lodewijk Asscher klopte nadat vlucht MH17 in 2014 was neergehaald in Zuid-Frankrijk aan bij een Française om te bellen. Zijn mobiele telefoon kon hij niet gebruiken omdat hij dan kon worden afgeluisterd, vertelde hij donderdag in het televisieprogramma Jinek.

Door ANP - 13-1-2017, 1:14 (Update 13-1-2017, 1:14)

,,Ik was op dat moment op vakantie in Frankrijk en er moest gesproken worden met de premier in Den Haag. Dat ga je dan niet met je mobiele telefoon doen. Zo'n gesprek vinden de Russen of anderen mogelijk interessant'', verhaalde Asscher. Hij belde bij een buurvrouw aan en legde uit dat hij niet alleen toerist was, ,,maar ook vicepremier en er is iets verschrikkelijks aan de hand in mijn land''. ,,Nadat ze over haar verbazing heen was'' mocht Asscher haar vaste telefoon gebruiken.

Asscher diste de anekdote op om te onderstrepen dat politici moeten beseffen hoe kwetsbaar hun communicatie is. Eerder op de dag wist RTL Nieuws zich toegang te verschaffen tot accounts van politici op sociale media.