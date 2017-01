Musical over Broadway wint meeste prijzen

UTRECHT - De musical In de ban van Broadway heeft donderdagavond de meeste prijzen in de wacht gesleept bij de uitreiking van de Musical Awards in Utrecht. De productie won de prijzen voor beste actrice (Loes Luca), bijrol (Bianca Krijgsman), beste scenario en beste toneelbeeld.

Door ANP - 12-1-2017, 23:25 (Update 12-1-2017, 23:28)

Op de tweede plaats eindigde Ciske de Rat met drie beeldjes. De nieuwe versie van de bewerking van het boek over een Amsterdams straatschoffie in de jaren dertig kreeg awards voor beste grote musical, beste talent (Silver Metz) en beste arrangementen.

Ook Sweeney Todd won twee beeldjes: voor beste vrouwelijke hoofdrol en bijrol in een grote musical. Datzelfde gold voor Chez Brood, de musical over Herman Brood. Deze kreeg de prijzen voor beste kleine musical en beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical.

Oeuvreprijs

Het publiek koos The Bodyguard tot beste musical van het afgelopen jaar. Zangeres Gloria Estefan, wier musical On Your Feet! vanaf oktober in Nederland te zien is, overhandigde de AD Publieksprijs aan Stage Entertainment-directeur Albert Verlinde en hoofdrolspelers Romy Monteiro en Dave Mantel.

De oeuvreprijs ging naar Simone Kleinsma.