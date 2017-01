Zeven Irakezen in een lading mosselen

RILLAND - De politie heeft woensdag bij het Zeeuwse Rilland zeven vreemdelingen aangetroffen in een koelwagen met mosselen.

De Irakezen wilden naar Engeland, maar waren in België in de verkeerde vrachtwagen gestapt. In Zeeland eindigde hun reis.

De Poolse chauffeur van de koelwagen kreeg argwaan toen hij op de A58 geklop hoorde vanuit zijn oplegger. Hij reed een parkeerplaats op en belde de politie. Die trof zes verkleumde mannen en een vrouw aan te midden van de lading gekoelde schaaldieren.

Volgens de Koninklijke Marechaussee, die was ingeschakeld voor de verdere afhandeling, verkeerde het groepje vreemdelingen desondanks in goede gezondheid.

De chauffeur is als getuige verhoord. De Irakezen zitten in vreemdelingenbewaring.