ANP Vlaketunnel weer vrij na ongeval hoogwerker

DEN HAAG - Verkeer op de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen, kan weer door de Vlaketunnel. Dat meldde de ANWB.

Door ANP - 12-1-2017, 10:02 (Update 12-1-2017, 11:52)

De tunnel was donderdagochtend urenlang afgesloten nadat een hoogwerker van een vrachtwagen was gevallen. De kraan lag dwars over de weg en het bergingswerk nam veel tijd in beslag.