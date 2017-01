Burgemeesters bezorgd over kerncentrale Doel

BERGEN OP ZOOM - Burgemeesters in West-Brabant maken zich zorgen over de veiligheid in kerncentrale Doel, net over de grens bij Antwerpen. Ze buigen zich daarom volgende maand over de oproep van loco-burgemeester Arjan van der Weegen van Bergen op Zoom om samen een vuist te maken om hun zorgen nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.

Door ANP - 12-1-2017, 9:48 (Update 12-1-2017, 9:48)

Van der Weegen schrijft in zijn oproep aan burgemeesters dat de veiligheidscultuur in de kerncentrale niet goed is. ,,In het afgelopen jaar kwamen regelmatig berichten naar buiten over haarscheurtjes in de kernreactoren, stil gezette reactoren en vermeende terroristische plannen.''

De kerncentrale kwam deze week wederom in opspraak omdat een reactor was stilgevallen. Een werknemer liep brandwonden op omdat daardoor stoom in de machinekamer kwam.

Van der Weegen vindt dat Nederland inspraak moet krijgen en er Europees toezicht moet komen. ,,Door de ligging van de kerncentrale lopen Nederlanders evengoed het risico om getroffen te worden door problemen bij de kerncentrale in Doel.''