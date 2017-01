Sneeuw en storm op komst

AMSTERDAM - Donderdagavond en -nacht gaat het sneeuwen. In het binnenland blijft de sneeuw liggen: op de Veluwe, de Sallandse Heuvelrug, de Limburgse heuvels en ook in Twente en de Achterhoek zijn hoeveelheden van 5 tot 10 centimeter mogelijk. Wie van de sneeuwpret wil genieten, moet dat vrijdagochtend vroeg doen, want daarna gaat het flink dooien.

Door ANP - 12-1-2017, 8:14 (Update 12-1-2017, 8:14)

In de kustgebieden valt er in de nacht van donderdag op vrijdag niet zoveel sneeuw, alleen plaatselijk, en dooit het tussen de buien door.

Volgens Weeronline houdt de winterse neerslag vrijdag aan en komt het 's middags langs de kust tot storm met zeer zware windstoten van boven de 100 kilometer per uur. De kustgebieden krijgen te maken met stormvloed, doordat het springtij is en de noordwestenwind veel water opstuwt naar de kust.

Vanaf maandag wordt het volgens het weerbureau volop winter.