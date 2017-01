Daan en Anna populairste namen

AMSTERDAM - Daan en Anna waren in 2016 de populairste kindernamen. Bij de jongens verdween de naam Daan in 2015 uit de top vijf, maar keert nu terug op de eerste plaats. Anna maakte twee jaar terug ook geen deel uit van de top drie, maar is ook weer in trek.

Door ANP - 12-1-2017, 8:11 (Update 12-1-2017, 8:11)

Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank donderdag bekendgemaakt.

In 2015 kozen ouders het vaakst voor de namen Liam en Emma. Bij de jongens is Liam verdwenen uit de top tien. Noah en Sem zijn tweede en derde op de lijst van 2016. Bij de meisjes zijn Emma en Tess samen op de tweede plek geëindigd.

In 2016 zijn 88.494 jongens en 84.286 meisjes geboren. De SVB keert ieder kwartaal kinderbijslag uit en hierdoor is de instantie op de hoogte van de namen van alle pasgeboren kinderen.