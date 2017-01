D66: geef studenten ov-kaart voor hele week

DEN HAAG - Een ov-studentenkaart die zowel doordeweeks als in het weekeinde geldig is. Daarvoor pleit D66. De partij wil voor het plan 200 miljoen euro uittrekken.

Door ANP - 12-1-2017, 6:16 (Update 12-1-2017, 6:16)

Volgens de sociaalliberalen zou iedereen ervan profiteren: studenten, omdat ze steeds vaker elders wonen dan studeren, en de overige reizigers omdat het openbaar vervoer wordt ontlast. De partij denkt dat uitwonende studenten met een kaart voor doordeweeks reizen met de nieuwe kaart een stuk vaker in het weekend naar en van hun ouders zouden reizen. De spits op vrijdagmiddag en maandagochtend zou daardoor minder druk worden. D66 wil de uitgebreidere ov-studentenkaart voor iedereen in het mbo, hbo en op universiteiten laten gelden.

,,Steeds meer studenten volgen vakken aan verschillende universiteiten'', stelde D66-Kamerlid Paul van Meenen donderdag. ,,Daarbij zijn er ook studies waarbij in het weekend tentamens zijn of stage wordt gelopen. Met een ov-studentenkaart die de hele week geldig is, kunnen studenten makkelijker de opleiding volgen die het beste bij ze past.''