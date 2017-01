Minister over zelfmoord tiener: kijk niet weg

ANP Minister over zelfmoord tiener: kijk niet weg

DEN HAAG - ,,Kijk niet weg'' bij misstanden als de pesterijen die een vijftienjarige Heerlense scholier afgelopen weekeinde tot zelfmoord zouden hebben gedreven. Die oproep heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs woensdagavond gedaan in het televisieprogramma Jinek.

Door ANP - 11-1-2017, 20:12 (Update 11-1-2017, 23:57)

De Onderwijsinspectie buigt zich over de zaak, zei Bussemaker. Dit specifieke geval moet volgens haar eerst uitgezocht worden, maar ,,als je zoiets merkt in je omgeving: kaart het aan, bespreek het, kijk op geen enkele manier weg''. ,,En als je het zelf niet kan, zorg dan dat er deskundigen worden ingeschakeld.''

Bussemaker noemde het ,,vreselijk, hartverscheurend dat een kind geen andere uitweg meer ziet dan een eind aan zijn leven te maken''. Een ander woord dan hartverscheurend is er eigenlijk niet voor de tragedie, zei haar staatssecretaris Sander Dekker eerder op de dag al op Facebook.

Waakzaam blijven

Het drama deed Dekker denken aan Tim Ribberink (20) en Fleur Bloemen (15), de scholieren die eind 2012 een einde hun leven maakten na langdurige pesterijen. ,,Het laat eens te meer zien dat de consequenties van pesten enorm kunnen zijn. Dat we altijd waakzaam moeten blijven dat het de kop niet opsteekt. En dat we moeten blijven benadrukken dat pesten onacceptabel is", aldus Dekker.

Bedreigingen aan het adres van het Grotiuscollege of zijn leerlingen, die woensdag werden geuit, noemde Dekker onaanvaardbaar. Hij wenste alle betrokkenen veel sterkte.