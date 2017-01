Gasstoring Ede opgelost

ANP Gasstoring Ede opgelost

EDE - Alle bewoners van bijna vijfhonderd huizen in de Edese wijk Maandereng zijn weer aangesloten op het gasnet. Door een storing kwam de wijk afgelopen weekeinde in de kou te zitten.

Door ANP - 11-1-2017, 19:04 (Update 11-1-2017, 19:04)

De afgelopen dagen gingen monteurs van netbeheerder Liander alle getroffen huizen langs om de bewoners in etappes weer aan te sluiten. Woensdagavond rond 18.45 liet Liander weten dat de storing is opgelost en dat de verwarming in alle huizen weer aan kan.

De langdurige storing werd veroorzaakt door een leidingbreuk onder een afrit van snelweg A12. Door een gat kwam water in de leidingen terecht. Voordat het gas weer kon worden aangezet, moesten alle leidingen schoongemaakt. Monteurs gingen alle huizen langs voor controle. Alleen in panden waar de bewoners afwezig zijn, kan de gastoevoer nog niet worden hersteld.